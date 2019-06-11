Зеркаль сообщила, когда арбитраж в Гааге огласит решение по делу Украины против РФ

Решение Арбитражного трибунала в нидерландском городе Гаага в деле Украины против РФ ожидают к концу года.

Об этом журналистам заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала относительно спора между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль.

Сообщает УНН.

«Решение трибунала мы ожидаем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим», – отметила Зеркаль.

Как отмечалось, Украина в Арбитражном трибунале начала обнародовать свою позицию относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива. Россия в Арбитражном трибунале сможет представить свои замечания на украинские контраргументы в четверг, 13 июня, после чего в пятницу, 14 июня, с заключительным словом вновь выступит Украина.

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