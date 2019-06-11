Зеленский заявил публично, что будет защищать интересы государства, – Рожкова о деле «Привата»

Нацбанк продолжает сотрудничать с действующим правительством – и готов работать с правительством, которое придет ему на смену.

Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает Укринформ.

«Независимость центральных банков и заключается в том, что они сотрудничают со всеми ветвями власти, потому что задача номер один – обеспечение финансовой стабильности. Мы продолжаем сотрудничать с тем правительством, которое есть, и готовы работать с тем правительством, которое будет. И, конечно, с администрацией президента – потому что вопрос макрофинансовой стабильности – это не только вопрос НБУ. А угрозу мы пока что видим со стороны судебных исков, потому что их очень много. И особенно эти решения, они подрывают независимость Национального банка», – так Рожкова ответила на вопрос, не оказывает ли Администрация Президента давления на НБУ.

Комментируя вопрос, не боится ли она, что Президент будет пытаться влиять на решения этих судов относительно возвращения «Приватбанка» Коломойскому, Рожкова напомнила: Зеленский заявил публично, что будет защищать интересы государства.

«Я не люблю говорить предположениями. Есть какие-то события. Есть стопроцентные факты, которые состоятся – и мы об этом упоминали в разговоре: о судах, что для МВФ это будет красная линия. А остальные... Я надеюсь, что все будет хорошо», – добавила первый заместитель председателя НБУ.

Комментируя отношения с Коломойским, она отметила, что не общалась с ним с 2016 года.

«Лично мы не ссорились. Но моя работа заключалась в надзоре за банками, поэтому я должна была требовать от бывших владельцев «Приватбанка» докапитализировать его, прекратить деятельность, которая могла бы навредить кредиторам. В деловых вопросах мы общались по-разному, никаких других отношений у нас не было. Но мы точно громко не ссорились», – подчеркнула Рожкова.

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