Зеленский назначил временных руководителей ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине.

Соответствующие указы обнародованы на сайте Президента Украины.

Так, указами от 11 июня 2019 года временными исполняющими обязанности глав областных госадминистраций Президент назначил:

Волынской ОГА – Александра Киричука;

Закарпатской ОГА – Ивана Дурана;

Запорожской ОГА – Эллу Слепян;

Ивано-Франковской ОГА – Марию Савку;

Киевской ОГА – Вячеслава Кучера;

Кировоградской ОГА Сергея Коваленко;

Львовской ОГА Ростислава Замлинского;

Николаевской ОГА – Вячеслава Боня;

Сумской ОГА Вадима Акперова;

Тернопольской ОГА Ивана Крысака;

Хмельницкой ОГА – Владимира Кальниченко;

Черниговской ОГА – Наталью Романову.

Как сообщалось, Президент уволил 15 глав областных государственных администраций.

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