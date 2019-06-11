Зеленский назначил временных руководителей ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине.
Соответствующие указы обнародованы на сайте Президента Украины.
Так, указами от 11 июня 2019 года временными исполняющими обязанности глав областных госадминистраций Президент назначил:
- Волынской ОГА – Александра Киричука;
- Закарпатской ОГА – Ивана Дурана;
- Запорожской ОГА – Эллу Слепян;
- Ивано-Франковской ОГА – Марию Савку;
- Киевской ОГА – Вячеслава Кучера;
- Кировоградской ОГА Сергея Коваленко;
- Львовской ОГА Ростислава Замлинского;
- Николаевской ОГА – Вячеслава Боня;
- Сумской ОГА Вадима Акперова;
- Тернопольской ОГА Ивана Крысака;
- Хмельницкой ОГА – Владимира Кальниченко;
- Черниговской ОГА – Наталью Романову.
Как сообщалось, Президент уволил 15 глав областных государственных администраций.
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