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Новости » Политика 11 июня, 2019, 17:35
Зеленский назначил временных руководителей ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине.

Соответствующие указы обнародованы на сайте Президента Украины.

Так, указами от 11 июня 2019 года временными исполняющими обязанности глав областных госадминистраций Президент назначил:

  • Волынской ОГА – Александра Киричука;
  • Закарпатской ОГА – Ивана Дурана;
  • Запорожской ОГА – Эллу Слепян;
  • Ивано-Франковской ОГА – Марию Савку;
  • Киевской ОГА – Вячеслава Кучера;
  • Кировоградской ОГА Сергея Коваленко;
  • Львовской ОГА Ростислава Замлинского;
  • Николаевской ОГА – Вячеслава Боня;
  • Сумской ОГА Вадима Акперова;
  • Тернопольской ОГА Ивана Крысака;
  • Хмельницкой ОГА – Владимира Кальниченко;
  • Черниговской ОГА – Наталью Романову.

Как сообщалось, Президент уволил 15 глав областных государственных администраций.

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2019-06-11 18:33 :45