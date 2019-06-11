Зеленский дал нам надежду, когда объявил о роспуске ВР, – Савченко

Сегодня Конституционный суд начал рассмотрение дела относительно соответствия Конституции указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов». И есть надежда, что этот орган все-таки примет решение о роспуске парламента, ведь его, якобы, ждет 98 процентов украинцев.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK говорила народный депутат Украины Надежда Савченко.

«Я не критикую президента, потому что он является надеждой на то, чтобы изменить хоть что-то в стране. Ведь возможный роспуск парламента как раз и является первой ласточкой», – сказала Савченко.

Она отметила, что уже пять лет продолжается борьба за власть в стране. И, по ее словам, она это очень хорошо осознала, находясь в тюрьме.

«Я не готова играть в политику, как в какое-то ток-шоу. Уже сейчас надо начинать качественно и серьезно работать. Если спросить украинцев, хотят ли они распустить парламент, я могу с уверенностью сказать, что 98 процентов скажут – да. Я тоже поддерживаю это и надеюсь, что воля украинского народа реализуется», – считает она.

Она также отметила, что нельзя допустить кризиса в стране, аналогичного тому, которая сейчас есть в Молдове. Ведь это может очень негативно сказаться на всех сферах жизнедеятельности Украины.

«Надеюсь, что Конституционный суд не станет вводить Украину в такую же патовую ситуацию, как в Молдове, где все ветви власти заблокировали друг друга. Ведь по такому же сценарию мы можем получить очередной кризис, а он нам точно не нужен. Я считаю, что депутаты, которые подавали представления на то, чтобы изменить указ президента и назвали его неконституционным, это те «вши», которые вцепились в «шубу», чтобы последние дни таки еще побыть у власти», – прокомментировала Савченко.

Поэтому есть таки надежда на то, что суд примет решение в пользу украинского народа, а не Верховной Рады. Что же до глобальных изменений и перевыборов, то они будут продолжаться до тех пор, пока политика в Украине не станет умеренной, а средства не выйдут на новый уровень.

«Надо ввести электронное голосование, провести перепись украинского населения и паспортизацию украинской земли. То есть, если мы проведем инвентаризацию всего, что у нас есть, тогда мы сможем начать развиваться более-менее правильно. Ведь, сейчас нас будет хаотично лихорадить и каждая Рада будет терять доверие, потому что нет серьезного подхода», – считает нардеп.

Напомним, сегодня в 10 часов утра Большая палата КС начал рассмотрение дела относительно соответствия Конституции указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов».

В зал заседаний приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал о том, что убежден в том, что вердикт Конституционного суда Украины будет соответствовать закону. После этого глава государства покинул зал заседания, чтобы, по его словам, избежать упреков о давление на судебный орган.

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