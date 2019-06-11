Юниорская сборная Украины по футболу впервые вышла в финал ЧМ-2019

В Польше, где проходит чемпионат мира-2019 среди юниорских команд U-20, сборная Украины в драматическом матче с минимальным счетом 1:0 победила сверстников из Италии и теперь в субботу, 15 июня, сыграет в финале Мундиаля-2019.

Футбол. Юниоры U-20. Чемпионат мира-2019. Матч 1/2 финала

Украина – Италия – 1:0 (0:0)

11 июня. Начало – 18:30. Гдыня (Польша). Городской стадион.

Арбитр – Рафаэль Клаус (Бразилия).

УКРАИНА: Лунин, Бескоровайный, Бондарь (к), Попов, Корниенко, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Дрышлюк, Потапов, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63).

Запасные: Кучерук, Ризнык, Веремеенко, Мусолитин, Устименко, Снурницин.

Главный тренер – Александр Петраков.

ИТАЛИЯ: Пиццари, Габбиа, Дель Прато, Раньери, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Алберико, 46), Пеллегрини, Белланова, Трипалделли (Оливьери, 84), Пинамонти, Скамакка.

Запасные: Карнезекки, Лориа, Кандела, Бонджорно, Беттелла, Колпани, Гори.

Главный тренер – Паоло Николато.

Гол : Булеца (65).

Предупреждения : Сикан (1), Попов (55) – Раньери (75). На 79-й минуте удален Попов.

Наверное, перед чемпионатом мира-2019 не все бы поставили на то, что юниорская сборная Украины на нынешнем турнире так далеко зайдет. Но качественная работа тренерского штаба и самой команды дали результат, который уже можно считать для нашей страны отличным, учитывая и силу футбольных лиг Украины и Италии, пишет официальный сайт УАФ.

Наставник сине-желтых Александр Петраков успел получить в свое распоряжение Андрея Лунина, который сразу после игры национальных сборных Украины и Люксембурга вылетел в Польшу. Врачи сумели поставить на ноги и лучшего бомбардира сборной Украины защитника Дениса Попова. Единственной потерей для украинцев была дисквалификация Георгия Циташвили.

Понятно, что перед игрой в статусе фаворитов были итальянцы, которые, кстати, два года назад также добрались до полуфинала ЧМ, но в квартете лучших сборных планеты довольствовались четвертым местом. Наверное, в этот раз итальянцы хотели исправить для себя эту статистику, поэтому с первых минут попытались захватить инициативу. Впрочем, украинцы не стали плясать под дудку соперника, а отвечали своими атаками, которые были более перспективными, чем у сборной Италии.

Достаточно сказать, что в первом тайме подопечные Александра Петракова превзошли своего оппонента по ударам в четыре раза (8:2), при этом украинцы дважды попадали в створ, тогда как итальянцы – ни разу. И если удар головой Сикана был несильным и для Пиццари не составило труда поймать мяч после выстрела со штрафного от Булеци вратарю апеннинцев пришлось продемонстрировать все свое мастерство, чтобы отбить мяч.

Вратарь украинцев впервые серьезно вступил в игру на 52-й минуте, когда отбил удар в упор от Скамакки. Этот момент стал словно сигналом к активным действиям со стороны итальянцев. Но это сине-желтым только и было нужно. Уже первый осмысленный быстрый переход из обороны в атаку завершился голом нашей сборной. На 65-й минуте Конопля сделал фланговую передачу низом, Супряга отвлек защитника, а Булеца расстрелял ворота соперника. 1:0. А на 73-й минуте Супряга мог снимать все вопросы о победителе этого противостояния, но не смог реализовать выход сам на сам с вратарем.

Концовка матча была очень напряженной, ведь все держалось на волоске. Тем более, на 79-й минуте Денис Попов увидел перед собой вторую желтую карточку. Однако на 83-й минуте украинцы снова могли увеличить голевое преимущество, однако Кащук обводящим ударом попал в перекладину. На 90-й минуте украинцев простил Капоне. А на 90+2-й минуте Скамакка пробил-таки Лунина, но система VAR помогла украинцам, поскольку нападающий перед ударом нарушил правила на Бондари.

В итоге наши ребята выдержали и вышли в финал, что стало настоящим подвигом для ребят Александра Петракова.

Добавим, что соперник украинцев по финалу Мундиаля-2019 определится во втором полуфинале Эквадор – Корея, который стартует сегодня, 11 июня, в 21:30 по киевскому времени в Люблине.

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