Всех на всех: Денисова и Москалькова обсудили взаимное освобождение политзаключенных

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова предложила своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.

Об этом она заявила в ходе встречи с Москальковой в Москве во вторник, пишет ТАСС.

У меня есть некоторые предложения и в нашей стране, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые находятся в сложных ситуациях в России и на Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждут правосудия», – сказала Денисова.

Денисова подчеркнула, что они могли бы объединить усилия и «использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех».

В свою очередь, Москалькова заявила о готовности к диалогу.

«Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме», – сказала она.

Москалькова допустила вариант «разработать меморандум, соглашение по мониторингу и оказанию гуманитарной помощи людям, которые оказались в том или ином положении на территории Украины или России в связи с привлечением к уголовной ответственности и в связи с другими факторами».

Российский омбудсмен считает, что для освобождения заключенных «очень важно отойти от политизации темы, что было главным препятствием, когда правозащитная тема шла в политическую сферу и диалог дальше не продолжался».

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