Все прочли Ивана Франко, – Сейтаблаев рассказал, как работали иностранцы в фильме «Захар Беркут»

Иностранные актеры, такие как «жидкий терминатор» Роберт Патрик, были привлечены к ленте «Захар Беркут», очень удивились, поняв, что даже во время войны в Украине вообще снимают кино. К тому же, прожив здесь несколько дней, решили, что им даже не нужна охрана. Они работали очень качественно и все без исключения прочитали повесть Ивана Франка, хотя их к этому никто не принуждал.

Об этом в эфире программы «Игра в классику» на телеканале ZIK рассказал режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Он рассказал: "трижды пересмотрел фильм «Захар Беркут» Леонида Осыки, в свою одноименную ленту взял оттуда очень много.

«Хотя бы ту тему, за которую хотел рассказать историю – идеологический конфликт между Захаром Беркутом и Тугар Волком. Мне была нужна именно такая линия, как воплотил в жизнь образ Тугара Вовка Кость Степанков, чтобы отделить воинскую часть – победу 300 «украинских спартанцев» над корпусом лучшей в то время в монгольской армии мира – от того, что каждая война и раздор внутри общества начинается с конфликта идеологии», –рассказал режиссер.

В то же время, комментируя массовое привлечение к ленте иностранных актеров, Сейтаблаев отметил: верит в успех фильма. Однако, если этого не произойдет, все равно будет иметь хорошую попытку. К тому же, по его словам, такие зарубежные артисты, как «жидкий терминатор» Роберт Патрик и Томми Флэнаган, известный из «Гладиатора» и «Храброго сердца» были поражены, что в это трудное время Украина вообще снимает фильмы.

«Их агенты настаивали, чтобы присутствовала охрана. Но через дней 10 все актеры говорили, что она не нужна – здесь все хорошо. Они были удивлены, что во время войны в Украине вообще снимают кино, имеют возможность привлекать довольно недешевых актеров из Голливуда, Великобритании, Монголии, Казахстана, украинских артистов. Там много массовых сцен, компьютерной графики», – отметил Сейтаблаев.

Кроме того, впечатлило и качество работы этих актеров и их отношение к каждому члену съемочной группы. Все эти иностранные звезды прочитали повесть Ивана Франко, несмотря на то, что сам Сейтаблаев не просил никого это делать.

«Роберт Патрик поставил очень важный вопрос – спросил зачем это мне. Я ответил, что это очень нужно, поскольку нахожу параллели с настоящим. Я – крымский татарин, моя родина оккупирована. Это моя еще одна попытка через такую историю напомнить, что здесь, в Украине живут люди, для которых важны те же фундаментальные человеческие ценности, что и каждому человеку во всем мире», – рассказал Сейтаблаев.

Речь идет о свободе, отстаивании собственного образа жизни, достоинства, того ради чего человек готов отдать свою жизнь и способен жить.

«Но здесь еще и добавляются украинские черты – то, где происходят эти события, бытовой ряд, музыка, некоторые характеристики отношений, например, между мужчинами и женщинами. Поэтому для меня это важно, это моя попытка рассказать о свои желания, чаяния, боль и радость всему миру, если повезет. Это будет свидетельством того, что нам не безразлично к культуре в целом и к кино даже во время войны», – резюмировал Сейтаблаев.

Как сообщалось ранее, создатели исторического экшена «Захар Беркут», снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко, презентовали в Украине первый тизер ленты.

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