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Новости » События 11 июня, 2019, 17:16
ВРУ уволила судью, отпустившую Саакашвили из-под ареста

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цокол.

Об этом информирует Высший совет правосудия, передает Укринформ.

«Высший совет правосудия решил уволить Обору Зоряну Богдановну с должности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области по собственному желанию и Цокол Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставке», – говорится в сообщении.

Одновременно отмечается, что ВРП остановила рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Скорика с должности судьи Соломенского районного суда города Киева в отставке.

Судья Лариса Цокол рассматривала дело лидера «Руха правых сил» Михеила Саакашвили, и 11 декабря 2017 года она отказала прокурорам в ходатайстве взять под круглосуточный домашний арест Саакашвили.

12 февраля лидера «Руха левых сил», экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили задержали в киевском ресторане. Впоследствии в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили Саакашвили с территории Украины, а польские пограничники подтвердили, что приняли его по процедуре реадмиссии.

Того же дня по телефону из Варшавы Саакашвили пообещал «найти легальный способ вернуться в Украину».

В Генпрокуратуре сообщили, что расследование дел в отношении лидера партии «Движение новых сил» будет продолжаться несмотря на его выдворение из Украины.

Как сообщалось, 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы.

1 ноября 2017 года Миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца в Украине.

Позже Окружной админсуд Киева признал законным решение ГМС.

Отметим, что в Украине Саакашвили обвиняют также в финансировании за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, акций протеста для захвата государственной власти.

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Лариса ЦоколМихаил Саакашвилиновости УкраиныВРУ
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2019-06-11 18:35 :10