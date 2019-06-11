Во Львове закрыли ресторан, в котором отравились 45 гостей свадьбы

Во Львове закрыли ресторан «Червона Рута», в котором отравились 45 человек, которые пришли на свадьбу.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба области.

«На основании срочных сообщений КЗ ЛОР «Львовский областной центр ЭМП и МК» 09.10.2019 г. зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекцией среди гостей, принимавших участие в праздновании свадьбы 08.06.2019 г. в ресторане «Червона Рута», который находится по адресу: г. Львов, ул. Хуторовка, 26», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 11.06.2019 года заболело 45 человек, из них 5 детей: на стационарном лечении – 40 человек (5 детей), 4 взрослых больных находится на амбулаторном лечении, 1 лицо выписано из стационара по требованию. Всем больным установлен предварительный диагноз: «Острая кишечная инфекция». Состояние больных средней тяжести.

Сейчас продолжается проведение санитарно-эпидемиологического расследования в рамках которого осуществляется внеплановая проверка ресторана.

«В связи с установленными нарушениями, решением Главным государственным ветеринарным инспектором Львовской области временно приостановлено функционирование заведения общественного питания «Червона Рута» с 10.06.2019 г», – отметили в ведомстве.

Сиховским обособленным подразделением Главного управления Национальной полиции во Львовской области открыто уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслыжбы во Львовской области.

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