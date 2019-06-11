Венецианская комиссия даст оценку событиям в Молдове

Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы предоставят срочные разъяснения относительно решений Конституционного суда и органов власти Молдовы до 21 июня.

Об этом сообщил представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Холтген, передает Европейская правда.

«Эксперты по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы завершат подготовку экспертного мнения на следующей неделе – 21 июня», – заявил представитель СЕ.

Молдова – бывшая советская республика, расположенная в восточных приграничных районах Европы.

8 июня молдавские депутаты на экстренном заседании парламент 61 голосом «за» признали Молдову «захваченным государством». Депутаты в субботу избрали руководство парламента, лидера партии «Действие и солидарность» (PAS) Майю Санду избрали премьер-министром, но Конституционный суд безотлагательно признал неконституционным избрание, как и еще не принятые парламентом законы и постановления.

В стране начались акции протеста: активисты начали блокаду госучреждений. 9 июня Конституционный суд Молдавии назначил заместителя председателя Демократической партии Молдовы Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента.

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