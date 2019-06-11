Вакарчук обещал уничтожить «позорное явление» мажаритарку

Политическая партия «Голос» в случае прохождения в Верховную Раду IX созыва будет добиваться отмены мажоритарной избирательной системы в Украине.

Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, - передает Украинская правда.

«Партия «Голос» сделает все, как только придет к власти, чтобы мажоритарка как позорное явление исчезла навсегда из истории. Я считаю, что и сегодня нынешняя власть, в том числе президент, должен сделать все для того, чтобы этот парламент заставить отменить этот закон. Потому что это коррупция, это рассадник тотальной безответственности», – заявил он.

Напоминаем: Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.

6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос» и намерении баллотироваться в Верховную Раду.

В «Голосе» заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.

Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии «Голос», а вот другие люди в нем приятно удивят.

Лидер партии «Голос» заявил, что его партия не примет «ни копейки» от олигархов.

8 июня Вакарчук обнародовал первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

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