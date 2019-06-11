В Украине запустили масштаба программу по спасению рыси

11 июня, в Международный день рыси, WWF Украина анонсирует начало природоохранной программы «Спасем рысь». Программа призвана обеспечить надежную защиту рыси евразийской – крупнейшей кошки Европы, живущей и в Украине.

Об этом сообщает сайт WWF.

«В течение 2019-2022 годов в рамках программы будет проводиться сбор данных о состоянии и численности рыси в Карпатах и на Полесье, анализ управления в местах распространения, а также будет разработан национальный план действий по сохранению вида. Для этого будут привлекаться украинские и зарубежные зоологи, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Гослесагентство, администрации и эксперты объектов природно-заповедного фонда и лесоохотничьих угодий», – говорится в сообщении.

«Защищая поселения рыси и восстанавливая екосистемний баланс, мы также улучшаем условия для существования и других обитателей леса. Программа является долгосрочной и нацелена на конкретные результаты – получить актуальные данные о рыси в Украине и на их основе разработать действенный план сохранения, а затем внедрять соответствующие меры для охраны рыси в Украине. Первый этап программы – сбор данных о популяции рыси – уже начата, и первые результаты планируем получить до конца года», – рассказывает Наталья Гозак, координатор направления по охране редких видов WWF Украина.

«Спасем рысь» реализуется при финансовой поддержке WWF Polska, а также социально-ответственных компаний Украины, с которым уже ведут переговоры.

«Чтобы в полной мере реализовать задуманное, критически важна поддержка программы тех компаний, которые стремятся сохранить дикую природу в Украине. В частности, компания минеральных вод «Моршинская», являющаяся стратегическим партнером нашей организации, первой откликнулась поддержать программу и практические шаги для сохранения рыси евразийской, которая в ней заложена. Еще с несколькими компаниями-донорами мы активно ведем переговоры», – рассказывает директор WWF Елена Тарасова-Красиева.

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