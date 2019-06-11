В Украине до сих пор нет стандарта на питьевую воду, – экс-заместитель министра ЖКХ

Государство сегодня абсолютно не заботится о качестве воды в стране. Ведь, когда был отменен государственный ГОСТ, ДСТУ так и не ввели, а также так и не был разработан стандарт на бутилированную воду.

Об этом в эфире проекта «Злой дом» на телеканале ZIK рассказал заместитель министра ЖКХ в 2009-2010 годах Александр Мазурчак.

«Бесспорно, что сейчас в Украине происходит не децентрализация, а перекладывание проблемы качественного водоснабжения с больной головы на здоровую. Потому я могу точно сказать, что самая главная проблема находится «наверху». Ведь государство абсолютно не заботится о качестве воды в стране», – сказал Мазурчак.

По его словам, вся проблема заключается в бестолковости.

«Мы отменили государственный ГОСТ, а ДСТУ так и не ввели. Также у нас нет стандарта на бутилированную воду. Мы пользуемся санпинами, разогнали санстанцию и осталась только одна ее часть. Но, если мы делаем реформу, например, медицины, то тремя главными факторами, которые влияют на здоровье человека являются именно то, что мы едим, пьем и чем дышим», – отметил он.

По его мнению, именно вода является чуть ли не самой главной. Поэтому государство в этом направлении должно делать все, чтобы вода была качественной. Но также остается огромный вопрос к качеству сетей.

«Мы имеем города, где вода из земли поступает превосходного качества. Например, в городах Украинка, Новая Каховка, вообще нечиститься вода, а извлекается и подается. Также вода в Киеве достается из бюветов и тоже прекрасная. Поэтому проблема в трубах и хлорировании воды, которое вредит здоровью человека. Так же вода хлорируется только из-за того, что некачественные сети, чтобы там не росла «флора и фауна», – подчеркнул Мазурчак.

Поэтому он подчеркнул, что на сегодня государство должно организовать государственный контроль и за продуктами и за водой, который должен быть ликвидирован, а усиленный. Также надо привлечь инвестиционные фонды и финансирования из других источников. В частности, частичную замену сетей надо переложить на застройщиков, которые возводят новое жилье.

«Нельзя на маленькую трубу «посадить» десять новых домов. Ведь это не будет способствовать нормальному водоснабжению, как по количеству, так и по качеству. У нас раньше в стране была программа «Питьевая вода Украины», которую должно было финансировать государство, но на это сейчас средств почти не выделяется», – рассказал он.

Также он отметил, что есть те, коме невыгодно наладить качественное водоснабжение. В частности, это касается предприятий, которые занимаются разливом воды в бутылки.

«Если очистить воду и подавать ее в квартиры украинцев, она будет стоить две копейки. А литровая бутилированная бутылка стоит, как минимум, 8-12 гривен. Соответственно, выглядит на то, что мы никогда из водопровода не сможем сделать качественную воду для питья, чтобы она давала пользу для здоровья. Ведь государство сейчас дает заработать бутильєрам», – добавил Мазурчак.

К слову, 9 июня в селе Збарживка Погребищенского района Винницкой области автомобиль с инсектицидами перевернулся в приток реки Рось, в результате чего может быть загрязнена река.

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