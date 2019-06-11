В Украине – новый глава Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки.

Об этом проинформировал заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, пишет Укринформ.

«Подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарєва Владислава», – отметил заместитель главы АП.

Справка ИA ZIK.

Владислав Викторович Бухарев родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин Сумской области. Народный депутат Украины VIII созыва, бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Специальное звание – генерал-лейтенант налоговой милиции. Воинское звание – генерал-лейтенант.

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