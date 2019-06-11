В список молодой партии попал одиозный политик, – нардеп призвал внимательно изучать кандидатов

Уже сейчас совершенно молодая, новая прогрессивная партия выдвигает человека из системы, который был исключен из фракции другой политической силы за антиукраинское голосование.

Это отметил народный депутат Украины Юрий Левченко в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат признал, что хоть и приветствует открытое заседание Конституционного Суда и его прямую трансляцию, но считает, что это никак не повлияет на те или иные политические предпочтения перед выборами.

«С точки зрения отношения к роспуску парламента, большинство избирателей уже сформировали свое мнение еще с момента подписания соответствующего указа. Зато, что может повлиять на изменение мнения людей – это частности, кто кого заявил в своих партийных списках и кто баллотируется по мажоритарным округам», – считает Юрий Левченко.

Так, депутат призвал избирателей очень внимательно изучать биографии каждого кандидата и его голосование, если он уже был в парламенте.

«Единственное объективное мерило деятельности любого политика – это как он голосует, или же как голосует его партия. Ведь уже сейчас мы видим, как совершенно молодая, новая прогрессивная партия выдвигает человека из системы, который был исключен из фракции другой политической силы за антиукраинское голосование. Поэтому советую избирателям внимательно изучать списки и голосовать только на основании взвешенного анализа», – призвал Юрий Левченко.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Впоследствии 62 нардепа обратились в КСУ относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Так, 11 июня 2019 года в КСУ началось заседание, на котором суд рассматривал законность роспуска Президентом Украины Владимиром Зеленским Верховной Рады.

Сам Владимир Зеленский пришел на заседание, как и обещал, произнес речь и покинул зал суда. КСУ завершил открытую часть заседания и перешел работать к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по этому делу.

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