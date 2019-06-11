В Румынии утверждают, что заявление главы МИД Молдовы неправильно истолковали

Представители Министерства иностранных дел Румынии утверждают, что учли заявления министра Теодора Мелешкану о новом правительстве в Кишиневе, но о том, что Бухарест не признает его, не говорилось.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TV8.

Мелешкану накануне заявил, что не видит проблемы в проведении досрочных выборов в Молдавии 6 сентября. Решение относительно проведения досрочных парламентских выборов принял Конституционный суд Молдовы по представлению Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демократической партии (не признает смену власти в Молдове).

В МИД Румынии говорят, что официальная позиция Бухареста, высказанная президентом и правительством Румынии, также была сообщена министром Мелешкану.

«С дипломатической точки зрения, нет института признания правительства. Единственным способом является признание государства в международном праве. Каждое государство имеет право выбирать свое правительство. Мы обеспокоены тем, что сегодня в Кишиневе есть взрывоопасная ситуация. Мы должны найти пути преодоления этой ситуации», – говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Румынии.

Мелешкану позже сказал, что позиция относительно выборов – его личная, а не позиция Министерства иностранных дел Румынии.

«Румыния, как государство-член, председательствующая в Совете ЕС, и твердо поддерживает европейский путь Республики Молдова, призвала все политические силы уважать демократический процесс и волю граждан, выраженную голосованием на выборах в феврале 2019 года. Мы считаем, что гражданам Республики Молдова нужна политически согласованное решение, которое обеспечит процветание, продолжение реформ и консолидацию проевропейского пути. Стабильность Республики Молдова является необходимым условием продолжения ее европейского пути. Румыния остается с твердой решимостью поддерживать европейский путь Республики Молдова», – заявил министр иностранных дел на пресс-конференции в понедельник.

Справка ИA ZIK.

Пророссийская Соцпартия и проевропейский блок ACUM создали коалицию и выбрали нового премьер-министра. Отказ правительства Филиппа и Демпартии признавать смену власти они считают узурпацией власти.

Конституционный суд Молдовы, подконтрольный Демократической партии, признал все решения нового созыва парламента нелегитимными, а также принял решение о роспуске парламента и проведении новых выборов 6 сентября.

Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы относительно незаконности роспуска парламента.

Новую коалицию в Молдове признала Россия.

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