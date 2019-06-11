В Ровенской области обнаружили один из крупнейших схронов гранат и патронов

Схрон взрывчатки и боеприпасов, в котором хранились 109 корпусов гранат РГД-5, 39 корпусов гранат Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 подствольных гранат ВОГ-25, 6 противотанковых гранат РПГ-7М, 29 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 мм и один калибра 9мм был обнаружен 11 июня во время проведения санкционированного обыска у одного из домов в селе Сеянцы Острожского района. Схрон был закопан на глубине полтора метра.

Об этом собкору IA ZIK сообщил руководитель отдела коммуникации полиции Ровенщины Антон Крук.

По его словам, это один из крупнейших схронов взрывчатки, изъятых правоохранителями в Украине.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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