В России журналист Голунов вышел на волю

Журналист издания «Meduza» Иван Голунов вышел на свободу после прекращения дела о сбыте наркотиков. С него сняли электронный браслет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал «Дождь».

«Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придется очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие. Я до сих пор не могу поверить в освобождение. Ожидал каких-то дальнейших следственных действий», – сказал Голунова, когда покинул здание МВД в Москве.

Напомним, принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста издания «Meduza» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Как сообщалось ранее, в России журналиста с сотрясением мозга после задержания выписали и повезли в суд.

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