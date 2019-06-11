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Новости » События 11 июня, 2019, 0:18
В Крыму суд арестовал четырех задержанных 10 июня крымских татар

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя 10 июня отправил под арест в СИЗО до 5 августа еще трех задержанных 10 июня крымских татар Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова. Ранее подобный приговор получил еще один задержанный - Ризе Омеров.

Об этом сообщают Крым.Реалей.

ФСБ России обвиняет 58-летнего Энвера Омерова в «организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Сулейманова и Джеппарова – в «участии в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК России). Заседания проходили в закрытом режиме.

Судебные заседания по избранию меры пресечения еще четырем задержанным 10 июня крымским татарам – Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Руслану Нагаеву – пройдут 11 июня в Киевском райсуде Симферополя.

Ранее 10 июня судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Денис Диденко избрал крымскому татарину Ризе Омерову меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 1 месяц и 26 дней, до 5 августа.

Как сообщалось, после утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны 8 мужчин.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.
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2019-06-11 00:55 :56