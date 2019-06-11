Украинский режиссер имеет претензии к НВО из-за плагиата в минисериале «Чернобыль»

Украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил создателей минисериала «Чернобыль» в плагиате.

Об этом сообщает Детектор медиа.

Речь идет о визуализации записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 года диспетчера ЦППЗ (центральный пункт пожарной связи) с диспетчерами ВПЧ (военизированной пожарной части) Чернобыльской АЭС.

Соответствующее видео загруженное в YouTube на канале «Студия Передовая» 18 марта 2013 года, автором которого является Андрей Приймаченко. Аналогичное видео есть в первой серии минисериала НВО «Чернобыль».

Режиссер отметил, что команда создателей сериала не связывалась с ним по использованию видео. Он подчеркнул, что не планирует обращаться к юристам по решению этого вопроса, потому что надеется, что с ним будут контактировать по поводу этого инцидента. В противном случае, он «будет думать над юридическим решением этого вопроса».

«Мое видео – один из первых результатов в Google и под ним уже шесть лет подписан, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я был бы не пороть, лишь бы указали авторство. Я делал это видео, рисовал графику не с коммерческой целью, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился относительно его использования... В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте», – акцентировал Андрей Приймаченко.

9 июня в программе «Кино с Яниной Соколовой» Евгения Яцута, исполнительный продюсер Radioactive Films, отмечала: именно их организация занималась решением всех вопросов, касающихся использования в сериале объектов, на которые распространяется авторское право.

«Должны были выдержаны все авторские права на использование любых объектов, которые могут потенциально нести в себе авторское право. Это все должно быть очищено. Мы также, кроме съемок, помогали НВО получать право использование от правообладателей. Это и архивные материалы: оригинальный эпизод с выхода программы «Вести», где говорили о катастрофе; и переговоры операторов пожарной службы, когда они созвали всех возможных пожарных. Это тоже оригинальная запись», –рассказала Евгения Яцута.

В комментариях под постом Андрея Приймаченко в Facebook, где он высказал свои претензии, Евгения Яцута ответила: «Идет речь про оригинальные аудиозаписи диспетчеров, что созвали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео?». На это Приймаченко ответил: «Под вопросом не аудиочасть, а видео».

В комментарии изданию Приймаченко также добавил: «Я искал, где оригинальный источник этого диалога. Я знаю, где я его скачал. Но вопрос к ним, где они его взяли. Я подозреваю, что они его взяли просто в моем видео».

Ранее о своих претензиях к создателям сериала «Чернобыль» заявлял украинский драматург Павел Арье. Он заявлял, что в четвертой серии сериала «Чернобыль» без разрешения использовали монолог бабы Прыси из его пьесы «В начале и в конце времен».

Впоследствии шоуранер сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин ответил в Twitter: «Я никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, не слышал я и про «Бабу Прысю». На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в «Голосах Чернобыля» [книга белорусского автора Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва: хроника будущего»]».

Арье добавил, что не использовал слово «плагиат», но «есть повод для дополнительных выяснений» этой ситуации.

Мини-сериал «Чернобыль» производства американской компании HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже «Игру престолов». Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.

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