Украина в Индии обсудила модернизацию Ан-32

Украинская военная делегация посетила штаб Военно-воздушных сил Индии, чтобы обсудить вопрос модернизации транспортного флота Индийских ВВС Ан-32.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт».

В то же время, как сообщает индийское издание India Today со ссылкой на свои источники в военном ведомстве, украинская военная делегация провела переговоры с руководством штаба Военно-воздушных сил Индии по вопросам ускорения темпов модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32., пишет Укринформ.

Двусторонние встречи состоялись через несколько дней после падения одного из самолетов Ан-32 индийских ВВС.

Как напоминает издание, 3 июня военных самолет индийских ВВС внезапно исчез с радаров. Катастрофа произошла в районе высокогорья штата Прадеш, на борту было 8 членов экипажа и 5 пассажиров. Несмотря летный ресурс исчерпан, самолет не проходил процедуру ремонта и продления срока эксплуатации.

По информации газеты, в 2009 году Индия и Украина подписали контракт на сумму 397,7 млн долл. на модернизацию 105 самолетов Ан-32 индийских вооруженных сил в Украине и Индии в связи с завершением предусмотренных сроков эксплуатации самолетов в 25 лет. Обновление авиапарка предусматривало не только продление срока эксплуатации самолетов до 50 лет, но и оснащение их новейшей авионикой, навигационным оборудованием и тому подобное.

Согласно контракту, в Украине, на «Заводе 410 ГА», было модернизировано 45 самолетов, остальные 60 должны были пройти модернизацию в Индии. Однако из-за необходимости проведения импортозамещения российских комплектующих самолета Ан-32, после прекращения сотрудничества Украины и России в сфере ВТС, произошла задержка в выполнении программы модернизации. К этому времени в Индии было модернизировано лишь около 10 самолетов.

Индийские журналисты обратили внимание, что пропавший в Индии самолет не был частью модернизированного авиафлота, поэтому военные чиновники настаивают на необходимости ускорения темпов модернизации Ан-32.

Известно, что во время визита в Индию украинская делегация также осмотрела объекты, на которых осуществляется модернизация самолетов Ан-32. Переговорщиками от украинской стороны выступили представители государственной компании Спецтехноэкспорт, который входит в состав Укроборонпрома.

По сообщению Спецтехноекспорту, в течение последних шести месяцев в Индию было поставлено запасные части к Ан-32 на сумму 27 млн долл. Сейчас готовятся очередные поставки продукции по контракту, которые выполняются ежемесячно. В общем, по договоренности сторон, условия контракта, который был подписан в 2009 году, будут полностью выполнены до сентября 2020 года. «Завод 410 ЦА» как поставщик основной номенклатуры продукции по настоящему контракту успешно выполняет все свои обязательства.

«В конце 2018 года ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» достигло дополнительных договоренностей с индийскими партнерами по модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии. Благодаря им отгрузки новых партий продукции по контракту проходят регулярно и вовремя. Украинская и индийская стороны удовлетворены нынешним уровнем сотрудничества и темпами выполнения взаимных обязательств», – говорится в сообщении.

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