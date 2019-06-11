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Новости » Политика 11 июня, 2019, 20:02
Украина призывает усилить санкции против России из-за задержания крымских татар

Министерство иностранных дел Украины призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождение незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Новыми карательными акциями на оккупированном полуострове в отношении крымских татар, заявляет МИД, Россия фактически реагирует на слушания, которые проходят сейчас в Международном суде ООН.

Так, еще восемь крымских татар – Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов были задержаны оккупационными властями по сфабрикованному делу «Хизб-ут-Тахрир».

МИД призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождение незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и Севастополя.

«Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года, «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)» от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН в отношении мер в рамках иска Украины против Российской Федерации относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – отмечается в заявлении.
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2019-06-11 21:33 :11