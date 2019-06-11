Украина не создала никаких кризисов для ЕС: Ирина Геращенко во Львове отметила годовщину безвиза

В Украине отмечают вторую годовщину безвизового режима с Евросоюзом. С тех пор границы десятков стран стали более открытыми для нас.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном. Львов» на телеканале ZIK.

На пункте пропуска «Рава-Русская» пограничница возвращает биометрические паспорта украинцам, которые едут в Польшу. Среди них Георгий. Мужчина показывает свой документ и рассказывает: заказал его сразу же после введения безвиза.

«По безвизу езжу часто – минимум раз в месяца. Езжу в Польшу делать покупки», – рассказывает житель Львовщины Георгий.

Таких желающих все чаще путешествовать в Европу за два прошедших года существенно увеличилось. С биометрическим паспортом сделать это значительно легче, говорят пограничники.

«Проверка визовых этикеток, виз, цели поездки, сейчас снятие биометрических данных. Это ускоряет прохождение контроля на территории Республики Польши. Это стопроцентный плюс. В основном люди благодарны. То есть они позитивно настроены, нет никакого негатива», – уверяет заместитель начальника пункта пропуска «Рава-Русская» Оксана Рупинец.

По случаю годовщины безвиза львовская молодежь спела в центре города гимн Евросоюза. С собой принесли флаги европейских стран. Украинский – тоже. К ним присоединились те, кто вместе с пятым Президентом Петром Порошенко были инициаторами этого соглашения.

«Хочу поблагодарить всех украинцев, которые имеют вот такой паспорт и смогли им воспользоваться, и вернулись. Видим, что Украина не создала никаких миграционных кризисов для Европейского союза, как пугали некоторые оппоненты и критики этой тяжелой истории», – подчеркнула вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

В общем, за два года безвизом воспользовались три миллиона украинцев. Около миллиона человек пересекали границу Польши. Столько же направлялись в Европу воздушным путем. Остальные путешествовали через Венгрию и Румынию.

Анна Мартыщук, «Первые о главном Львов»

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