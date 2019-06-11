Ученые обнаружили под Луной огромную таинственную «массу»

Ученые обнаружили под Луной огромную таинственную «массу материала».

Огромный кусок металла расположен под самым большим кратером Солнечной системы, известный как бассейн Южный полюс-Эйткен, – информирует издание Independent.

Исследователи считают, что он может быть частью материала, который сформировал планету. Однако, это лишь одна из теорий.

«Представьте себе груду металла в пять раз большую Гавайев, спрятавшуюся под землю. Примерно столько же мы обнаружили на Луне», – сказал Питер Б. Джеймс, доцент кафедры планетарной геофизики в Колледже искусств и наук Бэйлора, США, и автор нового исследования.

Кратер, на вершине которого находится масса, имеет ширину в 2000 км. В глубину он достигает несколько километров.

Хотя он невероятно огромный, его нельзя увидеть с Земли, потому что он на так называемой темной стороне Луны, которая постоянно прячется от нас.

Его исследовал космический аппарат НАСА.

Ученые смоделировали возможное столкновение планеты с астероидом на компьютере и обнаружили, что некоторые виды металла могут осаждаться в слое между корой и ядром, где этот кусок и до сих пор есть.

Однако, масса могла образоваться сама по себе, вследствие накопления плотного газа, что произошло тогда, когда Луна сформировалась в большую твердую массу, которую мы знаем сегодня.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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