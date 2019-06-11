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Новости » Мир 11 июня, 2019, 11:07
Убитый брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ, - иноСМИ

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что убитый брат главы КНДР Ким Чен Ына на имя Ким Чен Нам работал информатором ЦРУ.

Источник издания сообщил, что в 2017 году Ким Чен Нам должен был встретиться в Малайзии с агентом ЦРУ, сообщает Новое время.

Встреча прошла в разведывательном управлении на острове Лангкави.

Источник издания допустил, что Ким Чен Нам мог сотрудничать с разведками других стран.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура. Ему распылили в лицо ядовитое вещество. Во время расследования были задержаны двое женщин. Они настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов.

По их словам, они думали, что принимают участие в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужа, ядовитая.

Женщины были освобождены досрочно в марте и мае 2019 года.
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ЦРУКим Чен Ынновости мира
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2019-06-11 11:25 :12