Убеждать, что коалиции нет с 2016 года – неблагодарное дело, – Горган

Попробовать обосновать в Суде, что в Верховной Раде коалиции не было с 2016 года – это очень неблагодарное дело.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил депутат Киевского областного совета Александр Горган.

По его словам, он как практикующий адвокат может сказать, что не было никакого правового основания для подписания указа о роспуске парламента.

«Я хочу внимательно завтра смотреть позицию стороны Президента в Конституционном Суде. Потому что для этих людей это очень неблагодарное дело попробовать обосновать, что коалиции не было с 2016 года, когда нет ни одного юридического факта, который бы зафиксировал прекращение деятельности коалиции», – считает депутат.

Он отметил, что если говорить о новом времени в Украине и про верховенство права, то завтра мы сможем увидеть, или те, кто стоит на страже Конституции, принимают новый запрос общества о том, что закон должен выполняться безусловно и неукоснительно.

«Я убежден, что подавляющее большинство судей КС найдут в себе мужество уже в начале каденции Зеленского показать, что Конституцию нужно уважать, ее нужно придерживаться и как гаранту защищать», – констатировал Александр Горган.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как сообщалось ранее, депутаты от «Народного фронта» предоставили Конституционному Суду доказательства того, что коалиция «Европейская Украина» юридически и фактически существовала в ВР VIII созыва.

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