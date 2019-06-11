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Новости » Политика 11 июня, 2019, 0:07
Тимошенко не хочет в оппозицию к Зеленскому

Партия «Батькивщина» не будет в оппозиции к новой украинской власти, даже если ее не возьмут в коалицию в Верховной Раде.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV в понедельник, передает Украинская правда.

«Мы не будем работать в оппозиции. Возможно, мы не будем в коалиции. Но мы не можем себе позволить еще 5 лет бездарно потерять только потому, что мы будем где-то из-за амбиций в оппозиции, потому что нас не приняли в коалицию. Мы будем помогать всеми силами», – подчеркнула она.

Тимошенко заявила, что понимает «критическое состояние страны», и ее политическая сила будет делать все, что может, «в любом статусе».

Она также сообщила, что в ближайшие дни планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним: 10 июня Юлия Тимошенко заявила, что партия «Батькивщина» готова к вступлению в коалицию с партией «Слуга народа» в следующем парламенте.

 

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оппозицияЮлия ТимошенкоВладимир Зеленскийновости Украиныновости политики
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2019-06-11 00:55 :13