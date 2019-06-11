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Новости » Мир 11 июня, 2019, 23:20
Трамп рассказал об «очень теплом» письме от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что получил очень теплое письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Он назвал замечательной свою переписку с северокорейским лидером.

Трамп отметил, что по его мнению, в Пхеньяне происходит что-то позитивное, однако никаких подробностей давать не стал.

Как сообщалось, в Белом доме утверждают, что третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР является возможным при желании Пхеньяна.

Предыдущий саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе сам на сам, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к согласию и не стали подписывать совместный документ.

Аналитики говорят, что Ким Чен Ын, возможно, требовал чрезмерного ослабления санкций и взамен предлагал слишком мало шагов по ядерному разоружению.

Первая встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась в Сингапуре год назад.
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Ким Чен Ынновости мираДональд Трамп
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