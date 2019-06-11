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Новости » События 11 июня, 2019, 9:19
Трагедия в Одессе - Зеленский выразил соболезнования погибшим; от Гройсмана требует комиссию

Пожар в Одесской психиатрической больнице ликвидирован, но уже шестеро погибших.

Об этом пишет в Tvitter Президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, он пишет: «Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших.»

Зеленский также поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным ГСЧС, информация о пожаре поступило в 21:44 понедельника. К 23:19 пожарные ликвидировали возгорание. Огонь охватил 500 квадратных метров деревянной крыши одноэтажного корпуса медучреждения. В операции были задействованы 57 человек личного состава и 19 единиц техники.

В ГСЧС уточнили, что пожарные спасли из горящего дома 19 человек, четверо из которых были без сознания и вскоре, не приходя в сознание, скончались.

По данным местного издания «Думская», еще два человека скончались после госпитализации, и количество жертв увеличилось до шести. Во время пожара в больничном корпусе находился 51 человек, в том числе трое сотрудников.

Издание отмечает, что это уже второй пожар в больнице за два месяца. 16 апреля возгорание произошло в комнате дневного стационара, потом огонь поднялся на крышу. Тогда выгорел крыша над комнатой и над столовой.

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ОдессаГСЧСпожарВладимир Зеленскийновости Украины
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2019-06-11 11:26 :11