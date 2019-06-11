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Новости » Общество 11 июня, 2019, 22:57
Синоптик: 12 июня в Украине будет жарко – до 35 градусов

12 июня в Украине будет жара – температура местами будет доходить до +35 градусов.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она добавила, что возможны и дожди. Они могут выпасть Западе, Севере и в Винницкой области, однако будут незначительными.

В восточных областях, южной части и в большинстве центра Украины будет сухо, ясно и очень жарко

В Киеве тоже тепло – от 30 до 33 градусов тепла.

«Двигайтесь медленно, тщательно мойте себя и фрукты, забудьте временно про сырые суши, стихийные свежие рыбы, пусть живут компоты, вода, мороженое, кабачки, лен, хлопок, шелк, батист, утроить места со свежей водой для кота, защищать малышей и цветы от прямого солнца», – пишет г-жа Диденко.

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жараНаталья Диденконовости Украиныпогода
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