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Новости » Мир 11 июня, 2019, 14:47
Столице Индии угрожают пыльные бури, которые уже унесли жизни 34 человек

Метеорологи прогнозируют жару и пыльные бури в столице Индии – Дели и в соседних регионах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нindustantimes.

Индийские метеорологи прогнозируют на завтра в Дели пыльные бури и жару. Кроме столицы, жара с грозами и мощным ветром предполагается над Восточными Раджастаном и Мадхья-Прадешем.

«Скорость ветра достигает 90-100 км /ч, а порыв до 115 км / час. в Центрально-Восточном и юго-восточном районе. Также 40-50 км/ч с порывом до 60 км /ч над районом Лакшадвип, Керала, Карнатака и южных побережьях Махараштры», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в индийских штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш в результате инцидентов, связанных с пилевими грозами, дождями и ливнями погибли по меньшей мере 34 человека, еще 57 получили ранения.
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2019-06-11 15:15 :12