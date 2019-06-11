США официально требуют экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Министерство юстиции США отправило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя информационного ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post, передает Джеркало недели.

Издание отмечает, что запрос был направлен Минюстом еще 6 июня, это означает, что никаких новых обвинений, кроме уже имеющихся, США выдвигать против Ассанжа не планирует – после подачи запроса обвинения задержанного в не перечисленных в запросе преступлениях становится невозможным, кроме того случая, если противозаконные действия были совершены после выдачи.

Американские власти обвиняют Ассанжа в нарушении «Закона о шпионаже», что предусматривает ответственность за передачу информации оборонного значения, которая способна нанести вред США. В целом, против основателя WikiLeaks предъявили обвинение по 17 пунктам.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали 11 апреля в Лондоне по запросу США. Власть Эквадора лишила убежища Ассанжа в посольстве в Лондоне, где он жил в течение почти семи лет.

Решением суда Великобритании от 1 мая Ассанжа отправили в тюрьму на 50 недель за неявку в суд в 2012 году. Сам осужденный спокойно воспринял приговор, однако в Wikileaks его назвали «жаждой мести».

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