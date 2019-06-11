СМИ: Боксерский бой Ломаченко – Лопес состоится в 2020 году

Известный промоутер Боб Арум заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и непобедимым американцем Теофімо Лопесом может состояться в 2020 году.

Согласно плану менеджера это будет бой за все четыре чемпионские пояса, сообщает boxingscene.com.

«Лопес сразится с японцем Накатани за звание претендента на титул IBF. Если он победит, то проведет бой против победителя поединка Комми – Бельтран.

Затем Ломаченко сразится с Люком Кэмпбеллом в Англии за вакантный титул чемпиона WBC в легком весе. Надеюсь, в следующем году Лома драться с Лопесом, и все четыре титулы будут на кону», – сказал Арум.

Ранее Василий заявил, что готов выйти в ринг с Лопесом, но при условии, что у того будет чемпионский пояс, который нужен Ломаченко.

Напомним, что чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми в июне проведет обязательную защиту титула против мексиканца Рэя Бельтрана, а в июле Теофімо Лопес сразится с японцем Масайоши Накатани. Победители этих двух боев в декабре проведут поединок между собой.

Отметим, что бой Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом за вакантный титул WBC состоится в конце августа в Лондоне. Украинец уже начал подготовку к этому поединку.

Таким образом, в 2020 году чемпион мира по версии IBF встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Напомним, Ломаченко в последнем бою нокаутом в четвертом раунде победил Энтони Кроллу и повторно защитил титул чемпиона мира по версии WBA, а также впервые защитил титул чемпиона по версии WBO.

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