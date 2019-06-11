Следствие только началось: Холодницкий о перспективах криминала против Порошенко

Для доказательств причастности пятого президента Петра Порошенко к коррупционным преступлениям в сфере энергетики необходимо провести следствие.

Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сказал РБК-Украина.

Холодницкий напомнил, что руководитель компании «Энергомережа» Дмитрий Крючков сообщил о совершении ряда преступлений, назвав ряд лиц, в том числе и Порошенко, «указав на него как на возможного фигуранта».

«Поэтому в соответствии с нормами УПК это было зарегистрировано в ЕРДР», – сказал Холодницкий, отметив, что по состоянию на 6 июня процессуального статуса у Порошенко нет никакого, поскольку следствие только началось.

«О каких-то результатах можно говорить, когда детективы покажут или не покажут доказательную базу. Если будут доказательства – вы об этом узнаете не первыми. Если доказательств не будет, то о принятии окончательного решения о закрытии дела вы также узнаете, это не будет скрыто. Но чтобы сделать какие-то выводы, надо провести следствие», – добавил глава САП.

Напомним, в конце мая САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

Отметим, бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова подозревают в нанесении ущерба на сумму свыше 346 млн гривень. В апреле прошлого года его экстрадировали из Германии.

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