СБУ разоблачила схему вывода в офшор почти пол миллиарда гривен

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и последующего их вывода в офшоры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

«С целью избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств заграницу использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации», – говорится в сообщении.

Кроме того, для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютному контракту через внесение недостоверных сведений к финансовой документации.

«По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере свыше четыреста тридцать шесть миллионов гривен», – добавили в ведомстве.

В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Также, в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенных убытков в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате государственных средств рефинансирования Национального банка Украины.

Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила схему хищения древесины лесного фонда государства более чем на два миллиона.

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