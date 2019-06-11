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Новости » Львов 11 июня, 2019, 22:33
С 1 июля львовские троллейбусы изменят нумерацию

«Львовэлектротранс» меняет нумерации троллейбусов. Новые номера сформировали добавлением к старым числа 20. Изменения вступят в силу уже с 1 июля. В то же время, схемы маршрутов львовских троллейбусов остаются неизменными.

Новые номера троллейбусных маршрутов сформированы так:

Предыдущий номер

Новый номер

№ 2

№ 22

№ 3

№ 23

№ 24

№ 24

№ 5

№ 25

№ 7

№ 27

№ 9

№ 29

№ 10

№ 30

№ 11

№ 31

№ 12

№ 32

№ 13

№ 33

 

Такие изменения связаны с тем, что в городе с внедрением электронного билета планируют ввести и единую систему нумерации транспорта. Тогда как сейчас есть троллейбусы, трамваи и автобусы с одинаковыми номерами. Как объясняют во «Львовелэктротрансе», это сбивает с толку горожан и туристов. А по единой нумерации пассажир будет ждать на остановке не определенный вид транспорта, а свой маршрут.

«Еще с советских времен общественный транспорт развивали не как единую систему, а как отдельные направления. Троллейбусы, трамваи, автобусы жили каждый своей жизнью. И каждый развивался независимо друг от друга. Европейский опыт показывает, что эта система очень неэффективна, потому что общественный транспорт должен работать как единая система. Должен быть номер маршрута, а не номер вида транспорта. Не может быть трамвай №1, троллейбус №1 и автобусы №1. Должен быть маршрут №1, тогда это дает возможность комбинировать: на момент реконструкции какой улицы, трамвай может заменить автобус», – пояснил Андрей Белый, заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры.

Единая система нумерации предусматривает: номера от 1 до 19 – будут зарезервированы за трамваями. Следовательно, в их нумерации ничего не меняется. Номера от 20 до 39 – троллейбусные, и номера от 40 и до 99 – будут за автобусами. Впрочем, менять нумерацию маршруток пока не будут. Это произойдет только с началом действия электронного билета.

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