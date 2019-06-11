Российские силовики задержали на админгранице с Крымом активистку Гульсум Алиеву

Крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Гульсум Алиеву российские силовики задержали на админгранице с аннексированным Крымом по обвинению в «возбуждении ненависти либо вражды» (статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России) за пост в Facebook.

Об этом сообщил адвокат Алиевой Алек Ладин, пишут Крым.Реалии.

Алиеву задержали, когда она пыталась въехать на территорию временно оккупированного полуострова. Представители российский правоохранительных органов утверждают, что Алиеву разыскивала ФСБ.

Алиеву доставили в отделение полиции в Армянске, где она в сопровождении адвоката ожидает прибытия сотрудников ФСБ.

По словам адвоката, Алиеву собирались отпустить из отделения полиции, однако только после того, как возьмут отпечатки пальцев. Защита отказалась это выполнять.

После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного ею Крыма организацией «Хизб ут-Тахрир».

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