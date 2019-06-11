live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 11.06.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 11.06.19
11 июня, вторник
О.Сотник, А.Чийгоз, І.Верещук, Г.Мамка у ток-шоу неДЕБАТИ, 11.06.19 о 21:35
О.Сотник, А.Чийгоз, І.Верещук, Г.Мамка у ток-шоу неДЕБАТИ, 11.06.19 о 21:35
11 июня, вторник
Олексій Гриценко, лідер Автомайдану у хард-ток-шоу Drozdov, 11.06.2019 о 23:00
Олексій Гриценко, лідер Автомайдану у хард-ток-шоу Drozdov, 11.06.2019 о 23:00
11 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 11 июня, 2019, 13:12
Реабилитацию в Болгарии пройдут еще восемь участников боевых действий на востоке Украины

В Болгарии на двухнедельную реабилитацию в военно-медицинской больницы «Калероя» (г. Хисар) тринадцатая отправилась группа из восьми травмированных участников боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Эта инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта Трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года, и благодаря плодотворному сотрудничеству между болгарской стороной и привлеченными к реализации проекта украинскими министерствами и ведомствами и Агентства НАТО по поддержке и поставкам», – сообщают в Генштабе.

Согласно соглашению, расходы, связанные с прохождением физиотерапии в течение двух недель и размещением, обеспечивать болгарская сторона.

Расходы, связанные с международным и местным транспортировкой, медицинским страхованием и питанием на период медицинской реабилитации, обеспечит Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации. Украинская сторона финансы на реализацию этого проекта не тратит.

Читайте больше новостей на тему: война на Донбассе
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
война в Донбассеновости УкраиныГенштаб
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-11 15:16 :34