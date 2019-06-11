Реабилитацию в Болгарии пройдут еще восемь участников боевых действий на востоке Украины

В Болгарии на двухнедельную реабилитацию в военно-медицинской больницы «Калероя» (г. Хисар) тринадцатая отправилась группа из восьми травмированных участников боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Эта инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта Трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года, и благодаря плодотворному сотрудничеству между болгарской стороной и привлеченными к реализации проекта украинскими министерствами и ведомствами и Агентства НАТО по поддержке и поставкам», – сообщают в Генштабе.

Согласно соглашению, расходы, связанные с прохождением физиотерапии в течение двух недель и размещением, обеспечивать болгарская сторона.

Расходы, связанные с международным и местным транспортировкой, медицинским страхованием и питанием на период медицинской реабилитации, обеспечит Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации. Украинская сторона финансы на реализацию этого проекта не тратит.

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