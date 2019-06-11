Пиар «сбитых летчиков», – Менендес о возбужденных ГПУ делах из-за заявлений о Донбассе

Единственная цель дел, открытіх Генпрокурором из-за заявлений Зеленского и Кучмы – это политический пиар Юрия Луценко и всех других «сбитых летчиков», которые сейчас мечтают вернуться к власти.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил председатель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

Как известно, 7 июня Владимир Зеленский заявил «об утрате Россией контроля над наемниками». Он выразил надежду, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями.

После этого заявления Главы государства Генеральная прокуратура Украины открыла три уголовных производства.

По словам Энрике Менендеса, заявления Генпрокурора, которые он сделал относительно этих производств – это ничто иное как «низкий политический пиар».

«Здесь нужно отметить, что за Зеленского проголосовало 73% украинцев. Мы – демократическая страна, где граждане дают легитимный мандат своему лидеру на проведение той политики, которую он считает нужным. А перед выборами он обещал закончить войну на Донбассе мирным путем. И после выборов вопрос окончания войны является едва ли не главным.

И для этого Президент имеет все полномочия. Именно для этого он делегирует в ТКГ в Минске своего посла, роль которого сейчас выполняет Кучма»,– пояснил глава аналитического центра «Институт региональной политики».

А когда Генпрокурор заводит дела против человека, который, выполняя государственное поручение, пытается прекратить войну, то, по мнению Менендеса, это коварный и подлый шаг.

«Единственная цель таких дел – политический пиар Юрия Луценко и всех других «сбитых летчиков», которые сейчас мечтают вернуться к власти»,– подытожил Энрике Менендес.

Напомним, глава страны Владимир Зеленский вышел на брифинг с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, во время которого заявил, что Кучма возвращается к переговорам и пообещал возобновить Минский процесс и анонсировал первую встречу в трехстороннем формате.

Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил снять экономическую блокаду Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что на следующем заседании это будет обсуждаться.

Также Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о «режим тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

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