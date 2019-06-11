Президент уволил 15 глав областных государственных администраций

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, – сообщает Украинская правда.

«Сегодня поступила первая часть представления на увольнение руководителей областных государственных администраций», – подчеркнул Рябошапка.

По его словам, сейчас уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстраненно временно исполняющего обязанности главы ОГА), Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.

Как говорилось, 5 июня, Кабинет министров внес президенту представление об увольнении 13 глав ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей временно исполняют действующие заместители председателей ОГА.

Напомним, Владимир Зеленский вносит представление об увольнении генпрокурора.

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