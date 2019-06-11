Порог «сдал/не сдал» из трех предметов ВНО объявят 13 июня

В четверг, 13 июня, экспертная комиссия определит пороговый балл «сдал/не сдал» по математике, украинского языка и литературы и физики.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Порог «сдал/не сдал» – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник за выполнение сертификационной работы, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в учреждения высшего образования Украины», – говорится в сообщении.

В состав экспертной комиссии входят специалисты – работники Министерства образования и науки Украины, Национальной академии наук, Национальной академии педагогических наук, Украинского и региональных центров оценивания качества образования, учреждений образования и других учреждений и организаций.

Заседания экспертной комиссии по установлению порога «сдал/не сдал» по иностранным языкам, биологии состоится 19 июня, по истории Украины, географии, химии – 21 июня.

Напомним, сегодня в Украине сдавали ВНО по географии.

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