Политзаключенный Балух жалуется на боль в голове и груди, – адвокат

Приговоренный российским судом в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух, которого после нескольких месяцев пребывания в штрафном изоляторе колонии Тверской области России перевели в тюремную больницу Торжка, сообщил о боли в голове и груди.

Об этом рассказала его адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 10 июня, – сообщает Тиждень.

«Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до сих пор ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительное. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева в груди», – рассказала Динзе.

По ее словам, Балух не употребляет пищу из российской колонии.

«Ему пришла наконец посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии», – сообщила адвокат Динзе.

Как сообщалось, политзаключенного Владимира Балуха после нескольких месяцев пребывания в штрафном изоляторе колонии Тверской области России перевели в тюремную больницу Торжка.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Российская Федерация продолжает блокировать попытки украинского консула посетить в ШИЗО российской колонии украинского активиста, крымчанина Владимира Балуха.

Напомним, 16 января 2018 года в оккупированном Крыму Балуха осудили на 3 года 7 месяцев колонии-поселения и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Однако 14 марта в оккупированном Крыму так называемый Верховный суд изменил приговор Балуху. Судья исключил из обвинительного акта пункт о приобретение боеприпасов, в связи с этим приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. 9 октября 2018 года стало известно, что политзаключенный решил приостановить голодовку на время этапирования в колонию, а после прибытия на место отбывания наказания вновь откажется от еды.

18 октября 2018 года заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балух уже находится в Керченской колонии.

5 июля 2018 года Балуху объявили новый приговор – 5 лет колонии и штрафа в 10 тысяч рублей.

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