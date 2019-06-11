Полиция заинтересовалась массовым отравлением в одном из львовских ресторанов

Полиция Львовщины открыла производство из-за отравления почти трех десятков людей в одном из ресторанов. Виновникам грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном. Львов» в эфире телеканала ZIK.

Кровати с пациентами в коридорах, рядом капельницы и медперсонал – в инфекционной больнице аншлаг. За минувшие сутки там госпитализировали треть гостей с одной свадьбы, среди них трое детей.

Один из пострадавших – Ярослав рассказывает: гулял на празднике у родственника, до сих пор не догадывается, какая еда помешала.

«Рыба была, салаты, мясное. Детям – нормально, им ничего. Думали, что это водка, и оказывается – нет, потому что другие дети также заболели», – говорит Ярослав.

«Наверное, думаю, какой-то рулет мясной, потому что более ничего такого не было. Но, я так понимаю, без разницы, кто что ел – все отравились всем», – добавляет еще один пострадавший Владимир.

Всего на свадьбе гуляла сотня людей. Двадцать обратились с симптомами в областную инфекционную больницу, а еще семеро находятся в районных медучреждениях.

«Симптомы, которые беспокоили, – повышение температуры тела, тошнота, рвота, жидкий стул. На свадьбе продуктов было очень много. Пока установить единственный, которым питались все, мы не можем», – отмечает главная инфекционистка Львовщины Наталья Тимко.

Заведение, где праздновали свадьбу, теперь закрыто. Вместе с тем, чем именно отравились гости, сейчас выясняет комиссия Держспоживслужби, за дело взялись и правоохранители.

«Открыто сразу уголовное производство – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений», – сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

За такое преступление виновникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, 9 июня, во Львовскую инфекционную больницу попали восемнадцать человек, в том числе один ребенок, были на свадьбе в ресторане «Червона Рута» в Сиховском районе Львова. Подозревают отравление в заведении.

Анна Мартыщук, «Первые о главном. Львов»

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