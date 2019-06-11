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Новости » Киев 11 июня, 2019, 18:16
Полиция напоминает об ограничениях из-за жары в Киеве движения грузовиков
Полиция регулирует въезд большегрузного транспорта. Фото: Гонтарь Владимир/УНИАН
Полиция регулирует въезд большегрузного транспорта. Фото: Гонтарь Владимир/УНИАН

В Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

Как сообщается, значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

«С целью сохранения дорожного покрытия улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться согласно температурному режиму», – отметили в пресс-службе.

 

Напомним, аналогичное сообщение поступило также от патрульных Львовщины.
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2019-06-11 18:33 :43