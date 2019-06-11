Переписали дословно: Куприенко в КСУ указал на разницу между указами о роспуске ВР в 2014 и 2019 г.

Верховная Рада Украины выполняет свою работу – принимает законы. А коалиция в ВР текущего созыва прекратила свою деятельность 17 мая этого года, о чем объявил председатель ВРУ Андрей Парубий.

На этом во время своего заключительного выступления в КСУ отметил народный депутат Украины (фракция Радикальной партии) Олег Куприенко.

Трансляцию заседания вел телеканал ZIK.

Нардеп Куприенко напомнил, что в инаугурационной речи Президент Зеленский заявил о роспуске ВРУ, потому что «люди этого требуют», и заявил, что речь идет о политтехнологии, поскольку на пике популярности глава государства хочет создать в Раде свое «карманное» большинство.

«Вот и вся целесообразность. Что, парламент не работал? Законов не принимал? На работу не ходили? Да, не все ходили, когда выносили закон о языке, где было 4 тысячи поправок, и не было никакого смысла сидеть народным депутатам, которые к этим поправкам никакого отношения не имели... Но мы выполняем свою работу – принимаем законы», – заявил нардеп Куприенко.

Парламентарий не согласился с позицией представителя президента в КСУ Федором Вениславским, который провел аналогии между указом о роспуске ВРУ Зеленского и указом Президента Порошенко о роспуске парламента в 2014 году.

«Они (парламентарии ВР прошлого созыва. – Ред.) процедуру выполнили: был выход из коалиции, было объявление о прекращении деятельности, выдержали 30 дней, никто ничего не создал – и тогда, действительно, Петр Порошенко издал указ, который вы, уважаемые, переписали слово в слово и думали, что такая же ситуация. Нет, не та же», – заявил Олег Куприенко и напомнил, что коалиция в ВЕРХОВНОЙ раде текущего созыва прекратила свою деятельность 17 мая этого года, о чем объявил председатель ВРУ Андрей Парубий.

Нардеп Куприенко акцентировал, что указ Президента является важным публичным актом, влияющим на общественные отношения всех институтов общества и затрагивает права всех. Он обратился к судьям КСУ с призывом восстановить доверие к судебной системе: «Общество должно увидеть законное решение Конституционного суда. Я не говорю, какое, и не давлю на суд, но я убежден, что текст вашего решения по нашему представлению будет настолько правовым..., что это войдет в учебники не только права, но и истории».

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

62 нардепа обратились в КСУ относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

11 июня 2019 года в КСУ началось заседание, на котором суд рассматривает законность роспуска Президентом Украины Владимиром Зеленским, Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на заседание, как и обещал. Он произнес речь и покинул зал суда.

Добавим, 11 июня КСУ завершил открытую часть заседания, на котором рассматривается вопрос конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске ВРУ.

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