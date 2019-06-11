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Новости » Курьезы 11 июня, 2019, 13:56
Пассажирка перепутала аварийный выход с дверью туалета

Рейс из Манчестера, Великобритания, был отложен почти на восемь часов после того, как растерянная пассажирка перепутала аварийный выход с дверью туалета.

Самолет Пакистанских международных авиалиний в Исламабад был почти готов к отлету, когда женщина перепутала двери и открыла аварийный выход, – пишет издание Guardian.

Пораженная пассажирка сказала сотрудникам авиакомпании, что думала, что это дверь туалета. Авиакомпания и аэропорт Манчестера подтвердили эту информацию.

Пакистанские чиновники обвинили персонал авиакомпании в том, что они разрешили пассажирке открыть дверь аварийного выхода.

На этом неприятности не закончились: самолет смог вылететь только после того как 38 пассажиров добровольно согласились покинуть его борт.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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ВеликобританияМанчестерАварийный выходПакистанские международные авиалинии
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2019-06-11 15:15 :19