Пассажирка перепутала аварийный выход с дверью туалета

Рейс из Манчестера, Великобритания, был отложен почти на восемь часов после того, как растерянная пассажирка перепутала аварийный выход с дверью туалета.

Самолет Пакистанских международных авиалиний в Исламабад был почти готов к отлету, когда женщина перепутала двери и открыла аварийный выход, – пишет издание Guardian.

A female passenger opened a passenger cabin door of PIA Boeing 777-300ER (AP-BHW) parked at Manchester Airport on June 7. The evacuation slide got deployed with the opening of the door.



The passenger thought it was a lavatory door. https://t.co/12BHqo0sK1 pic.twitter.com/drUuFe9DNE — historyofpiadotcom (@historyofpia1) 8 июня 2019 г.

Пораженная пассажирка сказала сотрудникам авиакомпании, что думала, что это дверь туалета. Авиакомпания и аэропорт Манчестера подтвердили эту информацию.

Пакистанские чиновники обвинили персонал авиакомпании в том, что они разрешили пассажирке открыть дверь аварийного выхода.

На этом неприятности не закончились: самолет смог вылететь только после того как 38 пассажиров добровольно согласились покинуть его борт.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.