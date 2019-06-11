Отравление реки Рось: несмотря на предостережения, люди продолжают пить опасную воду

В ГСЧС заявляют, что в реке Рось, на Винниччине, не обнаружили существенного загрязнения после аварии при участии грузовика с пестицидами. Однако, отмечают: это лишь предварительные результаты, поэтому не рекомендуют вылавливать рыбу или купаться. Впрочем, часть местных игнорируют подобные предостережения.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» в эфире телеканала ZIK.

Село Збаржевка, на Винниччине, в течение последних двух дней не исчезает из всех выпусков новостей. Из-за аварии сотни литров яда попали в местную реку Рось. События не на шутку напугало местных.

«Услышала, что там гул сильный, что-то бахнуло посреди ночи. Потом что-то заглохло, два выстрела было. Я выскочила – вижу какая-то машина проехала», – вспоминает местная жительница Клавдия.

Шума наделал грузовик с токсичными веществами. Машина сначала перевернулась, а затем загорелась. В воду попало почти 300 литров яда. Через вероятное заражение реки Рось город Белая Церковь остался без водоснабжения.

«Все больницы, интернаты, другие учреждения, которые не могут быть закрыты, снабжены питьевой водой. В городе организовано около 10 пунктов по бесплатной доставке воды. Только когда мы будем на 100% уверены в безопасности подачи воды на город, восстановим водоснабжение», – рассказал городской председатель Белой Церкви Геннадий Дикий.

Но жители Збаржевки не паникуют. Люди говорят: как и раньше набирают воду из своих колодцев.

«Я брал воду в колодце, пил – нормально. Люди возле пруда также из колодца пили, нормально все себя чувствуют. Вчера это случилось, я коров поил в реке – неважно, коровы нормальные», – говорит Збаржевский сельский председатель Василий Манилец.

Да и на побережье реки Рось, куда попало 300 литров ядовитых химикатов, людей отдыхает вдоволь. Кое-кто загорает на солнышке, еще кто-то, несмотря на рекомендации не купаться, упорно лезет в воду, игнорируя предостережения охранников пляжа, которые рекомендуют этого не делать.

«Установили таблички, которые означают, что купание запрещено. В основном, люди послушные, объясняем – они выходят из воды», – говорит спасатель Иван.

В Госпродпотребслужбе успокаивают: по предварительным выводам, в Рось попало лишь около 10 литров химикатов, потому что сначала они оказались в реке Фоса. Следовательно концентрация химикатов невысокая.

«Превышения предельно допустимой концентрации вещества в воде, которая забирается в Роси, не выявлено», – сообщил заместитель директора Департамента мероприятий гражданской защиты ГСЧС Александр Лещенко.

Кроме того, по его словам, пробы передали в спецлабораторию Минздрава для более детального анализа.

Против виновников аварии открыли сразу несколько уголовных производств за нарушение правил охраны воды и еще две – по факту кражи химикатов. Поскольку подозревают, что яд украли из фермерских хозяйств Винницкой области.

Напомним, в воскресенье в селе Збаржевка автомобиль с инсектицидами перевернулся в приток реки Рось, в результате чего может быть загрязнена река. Вследствие этого в Белой Церкви Киевской области приняли решение об отключении водоснабжения.

Впоследствии Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что угроз в результате попадания химикатов в реку Рось нет, ситуация под контролем.

Анастасия Усенко, «Первые о главном»

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