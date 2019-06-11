Официально: Француз Карим Йода и ФК «Карпаты» прекратили сотрудничество

Львовский футбольный клуб «Карпаты» решил не продолжать сотрудничество с французским полузащитником Каримом Йодо.

Как сообщает Информационный центр ФК «Карпаты», «зелено-белые» заключили контракт с Каримом Йодо в феврале 2019 года. Соглашение было рассчитано на два с половиной года.

Всего в зелено-белой футболке он провел один поединок в Кубке Украины и десять матчей в Премьер-лиге, где отметился одним голом.

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