Очаг пожара в одесской психбольнице был в помещении для сушки белья

Очаг пожара, возникшего в одесской психиатрической больнице, находился в помещении для сушки белья.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец во время брифинга относительно ситуации с ликвидацией пожара в Одесском медицинском центре психического здоровья, передает УНН.

«Очаг пожара находился не в помещении, где проходило лечение, а под навесом так называемого хозяйственного назначения для сушки белья и хранения различных бытовых вещей», – отметил Буханец.

По предварительным данным, причиной пожара стало появление постороннего источника зажигания. По словам Буханца, он не связан с неисправностью оборудования.

Как пояснил Буханка, занесение постороннего источника зажигания – это может быть как умышленное попадание источника горения, то есть поджог, а может быть и неосторожное – например, курение.

По словам заместителя директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с действующим законодательством и поручениями, которые предоставлялись правительством, относительно этого заведения проводились мероприятия государственного надзора и контроля в виде проверок противопожарного состояния.

«Проводились они в 2017 году, 2018 году, и последняя проверка была в марте текущего года... С момента первой проверки большая половина замечаний была исправлена», – сообщил Буханку.

Так, начался процесс монтажа противопожарной сигнализации, которая, по его словам, в той части заведения, где возник пожар, уже была смонтирована и сработала.

Кроме того, было приведено в порядок электрооборудование здания, проведены соответствующие учения.

Напомним, вечером 10 июня в полицию с ГСЧС в Одесской области поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья. В результате происшествия четверо человек погибли на месте, еще двое скончались в медицинских учреждениях.

По факту пожара открыто уголовное производство.

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