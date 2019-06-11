Новинский ответил на вопрос о своих поездках в Донецк и Луганск

Я не боюсь ехать в Донецк или Луганск. Для меня это нормальная ситуация, когда можно туда проехать.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK рассказал лидер фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

Наташа Влащенко поинтересовалась, может ли он сегодня приехать в Донецк или Луганск. В ответ он сказал, что он не пытался проезжать, но думает, что не будет иметь никаких проблем, чтобы туда попасть.

Ведущая уточнила, для него это не опасно. «Я этого не боюсь. Для меня это нормальная ситуация, когда можно туда проехать. Это часть Украины, я там часто бывал», – ответил политик.

В то же время госпожа Влащенко уточнила, что это, безусловно, часть Украины, но сейчас она ей не подконтрольна.

«Если нужно будет поехать в Донецк и Луганск для ведения переговоров с теми, кто руководит «ДНР» и «ЛНР», то я готов поехать», – констатировал Вадим Новинский.

Напомним, «Оппозиционный блок» пошел на объединение с другими партиями. Церемонию предвыборного слияния организовали на пешеходном мосту в Киеве. На выборы Александр Вилкул и Вадим Новинский пойдут вместе с так называемой партией «Наши» Евгения Мураева и политсилой Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова «Доверяй делам».

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